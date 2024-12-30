Yayımlanan meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Van genelinde parçalı ve çok bulutlu hava sisteminin etkili olması beklenirken, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Van’da rüzgarın doğulu ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van için çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısında bulundu.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Çığ uyarısı yapan Meteoroloji, şu paylaşımda bulundu:
“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
BUZLANMA VE DON UYARISI
Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve dona karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.
Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray: Çok bulutlu
Başkale: Çok bulutlu
Çaldıran: Çok bulutlu
Çatak: Çok bulutlu
Edremit: Çok bulutlu
Erciş: Çok bulutlu
Gevaş: Çok bulutlu
Gürpınar: Çok bulutlu
İpekyolu: Çok bulutlu
Muradiye: Çok bulutlu
Özalp: Çok bulutlu
Saray: Çok bulutlu
Tuşba: Çok bulutlu