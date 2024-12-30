Yayımlanan meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Van genelinde parçalı ve çok bulutlu hava sisteminin etkili olması beklenirken, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Van’da rüzgarın doğulu ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van için çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısında bulundu.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ uyarısı yapan Meteoroloji, şu paylaşımda bulundu:

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve dona karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu

Başkale: Çok bulutlu

Çaldıran: Çok bulutlu

Çatak: Çok bulutlu

Edremit: Çok bulutlu

Erciş: Çok bulutlu

Gevaş: Çok bulutlu

Gürpınar: Çok bulutlu

İpekyolu: Çok bulutlu

Muradiye: Çok bulutlu

Özalp: Çok bulutlu

Saray: Çok bulutlu

Tuşba: Çok bulutlu