Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos 2024 için yayımladığı raporla tüm ülkeyi uyardı: Hava koşulları birden bire değişiyor! Sıcaklıklar hızla düşerken, kuzeydoğu illerinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgarlar hayatı olumsuz etkileyebilir.

Hangi Bölgelerde Alarm Verildi?

Hatay, Artvin, Samsun, Trabzon, Van, Ordu, Giresun ve Rize: Bu illerde sabah saatlerinden itibaren yoğun sağanak yağış ve gök gürültüleri bekleniyor. Özellikle gün ortasında, yağmura hazırlıksız yakalanmak istemeyenler için dikkatli olunması öneriliyor.

Şiddetli Rüzgar Uyarısı: Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu’nun doğusunda rüzgarlar saatte 60 km hıza ulaşabilir! Bu bölgelerde yaşayanlar, rüzgarın etkisiyle oluşabilecek tehlikelere karşı tedbir almalı.

Sıcaklıklar Sert Düşecek!

İç kesimlerde, sıcaklıkların 2 ila 5 derece arasında düşmesi bekleniyor. Yazın son günlerinde gelen bu soğuk hava dalgası, özellikle İç Anadolu'da etkisini hissettirecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar sabit kalacak ancak ani değişikliklere dikkat!

Detaylı Hava Durumu: Nerede, Ne Bekleniyor?

Marmara ve Ege: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak sert esen kuzey rüzgarları, kıyı kesimlerinde hayatı zorlaştırabilir.

Karadeniz: Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’da yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Ani su baskınlarına ve sellere karşı önlem almak şart.

Doğu Anadolu: Van’ın doğu kesimlerinde kısa ama yoğun gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, bölgedeki yerleşim yerlerinde ani sel tehlikesi oluşturabilir.

Hazırlıklı Olun! Ne Yapmalı?

Günlük planlarınızı yaparken, hava durumunu mutlaka göz önünde bulundurun. Ani hava değişiklikleri ve sağanak yağışlar sürprizlerle dolu olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza mutlaka bir şemsiye ya da yağmurluk alın. Özellikle rüzgarın etkili olduğu bölgelerde yaşıyorsanız, ev ve araç güvenliğinizi sağlamak için gerekli önlemleri alın.

Bu hava olayları beklenmedik etkiler yaratabilir, dikkatli olun ve hazırlıklı yakalanmayın!