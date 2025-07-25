Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğu ve kuzey ilçeleri ile güneybatısındaki ilçelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Van’da rüzgar kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve az bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu