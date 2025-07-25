Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğu ve kuzey ilçeleri ile güneybatısındaki ilçelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Van’da rüzgar kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve az bulutlu
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve az bulutlu
Erciş: Parçalı ve az bulutlu
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu