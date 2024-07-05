Fark Labs'ta çalışan ve enerjisiyle girişimcilik sahnesine yön veren Bahar, hayatını kaybetmesiyle büyük bir boşluk bıraktı. Ölüm nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Merve Bahar, 2013 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlayan bir isimdi. İTÜ ARI Teknokent'te marka yönetimi görevini üstlenen Bahar, birçok teknoloji girişimcisine yol göstermiş ve sektördeki etkinliklerle kendini ön plana çıkarmıştı.

Genç yaşta kaybettiğimiz Merve Bahar'ın ardından girişimcilik dünyası, sevgi dolu anılarını ve yarım kalan hayallerini anmaktadır. Cenaze töreni yarın, 5 Temmuz Cuma günü İzmir'de gerçekleştirilecektir. Merve Bahar'ı seven tüm arkadaşları, iş ortakları ve takipçilerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Bir dolu hayal ve umutla dolu olan Merve Bahar'ın anısı, girişimcilik camiasında sonsuza dek yaşayacaktır. Onun güneş gibi parlayan enerjisi ve azmi, genç girişimciler için her zaman ilham kaynağı olacaktır.