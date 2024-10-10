Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) yaşanan problemleri çözmek için kolları sıvadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı şehir dışı programlarda MHRS ile ilgili durum hakkında bilgi aldığı, vatandaşlara sistemi nasıl bulduklarını sorduğu belirtiliyor.

SORUNUN NERDEN KAYNAKLANDIĞI TESPİT EDİLECEK

Yalnızca randevu konusunun değil sağlık sistemindeki her türlü sıkıntıya kökten çözüm bulunmasına ilişkin bir çalışma yürütüldüğü kaydediliyor. Buna göre Bakanlık tüm ilgili genel müdürlüklerin içinde olduğu proje ekibi oluşturdu. İlk olarak sorunun nereden kaynaklandığı tespit edilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, Hastane randevularında oluşan yoğunluğun sebebi araştırılacak. Tam da bu noktada vatandaşların en küçük sağlık probleminde aile hekimliklerini tercih etmek yerine hastanelere başvurduğu, o nedenle yoğunluk meydana geldiği üzerinde duruluyor.

Hastane randevularında oluşan yoğunluğun sebebi araştırılacak. Tam da bu noktada vatandaşların en küçük sağlık probleminde aile hekimliklerini tercih etmek yerine hastanelere başvurduğu, o nedenle yoğunluk meydana geldiği üzerinde duruluyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Hali hazırda hastalar öncelikle, Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturuyor. Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekiyor.

Onay işlemi de randevu alınan kanallar üzerinden yapılıyor. Üzerinde işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal ediliyor, kişi kısıtlamaya takılmaksızın tekrar randevu alabiliyor.

Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanıyor. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabiliyor. Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutuluyor.