Merkez Bankası’ndan ihtiyaç kredileri ile ilgili önemli bir karar daha geldi. Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen yazıda ihtiyaç kredisine getirilen örtülü faiz indiriminde değişikliğe gidildi. 70 bin liranın altındaki krediler düzenlemeden muaf tutulacak. Öte yandan yeni talimata göre deprem bölgesi ile bazı SGK borcu olanlara kullandırılacak ihtiyaç kredileri de uygulamadan muaf olacak.



İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan son dakika kararı geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihtiyaç kredisine yönelik örtülü üst sınır uygulamasına tutar sınırı getirdi. Buna göre ihtiyaç kredilerinde 70 bin liraya kadar olan kısım menkul kıymet tesisinden muaf tutuldu. Yeni talimata göre deprem bölgesi ile bazı SGK borcu olanlara kullandırılacak ihtiyaç kredileri de uygulamadan muaf olacak.

İhtiyaç kredilerinde 70 bin liraya kadar olan kısmın menkul kıymet tesisinden muaf tutulduğu belirtildi. Uygulama talimatında deprem bölgesi ve bazı SGK borcu olanlara yönelik kullandırılacak krediler de muafiyet kapsamına alındı.

MERKEZ BANKASI YENİ DÜZENLEME YAPMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihtiyaç kredilerine dönük yeni bir düzenleme yapmıştı.

Buna göre, ihtiyaç kredilerinde, ticari krediler için uygulanan şekle benzer bir faiz sınırı konulurken, bunun üzerine çıkılması halinde menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.

Tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde “faiz/kâr payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1,8 ile 2,0 katı arasında olanlara birinci kademede, 2,0 katından yüksek olanlara ikinci kademede” menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi.

İHTİYAÇ KREDİLERİ AYLIK FAİZ ORANLARI NASIL?

Böylelikle, otomobil ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde MK kapsamına girmeyecek en yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. Bu seviyenin (yıllık basit %16.56) üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak. Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık yüzde 1,55 ile yüzde 2 arasında faiz uyguluyor.

MERKEZ BANKASI’NDAN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİNE “ÖRTÜLÜ ÜST SINIR”

Bloomberg HT'nin haberine göre; Bankalar referans faizin 1,8 ile 2,0 katı arasında faiz uygulaması halinde yüzde 20, 2,0 katının üzerinde faiz uygulanması halinde ise yüzde 90 menkul kıymet tutmak zorunda kalacak.

Merkez Bankası, daha önce de kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamak adına ticari kredilerde faiz sınırı koymuş, bunun üzerinde kullandırılacak krediler için menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.

Mynet