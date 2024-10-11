Merkez Bankası Anket Sonuçlarını Duyurdu

Bu ankette, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldiği ve döviz kuru tahmininin ise 37,16 TL'den 36,63 TL'ye düştüğü görüldü.Anketin sonuçları, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisinin artış gösterdiğini ortaya koydu; katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE tahmini ise önceki dönemden hafif bir düşüşle yüzde 27,44 olarak kaydedildi. Bu durum, piyasalarda enflasyon endişelerinin sürdüğüne işaret ederken, ekonominin istikrarı üzerine tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Büyüme Beklentileri Düşüşte

2024 yılı için GSYH büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e geriledi ve 2025 yılı büyüme tahmini de yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e düştü. Ekonomik büyümenin yavaşladığına dair bu veriler, Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında karamsar bir tablo çiziyor.