Altın fiyatlarını artıran etmenlerin içinde yer alan dünya merkez bankalarının altın alma eğilimini ölçen bir rapor yayınlandı.

Dünyada altın alımında Çin ve Hindistan başı çekerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu konuda aktif bir politika izliyor.

Dünya Altın Konseyi'nin "Altın Talep Eğilimleri, 2024 İkinci Çeyrek" başlıklı raporu, çeyreklik bazda ve yarı yıldaki altın talebini gözler önüne serdi.

ALTIN TALEBİ, TEZGAN ÜSTÜ HARİÇ İKİNCİ ÇEYREKTE AZALDI

Raporda, küresel tezgah üstü hariç altın talebinin yılın ikinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 929 tona düştüğü belirtildi.

ALTIN TALEBİ TEZGAH ÜSTÜ DAHİL İKİNCİ ÇEYREKTE ARTTI

Raporda, söz konusu dönemde, tezgah üstü alımlar da eklendiğinde, altın talebinin yüzde 4 artarak 1.258 tona çıktığı bilgisine yer verildi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI İKİNCİ ÇEYREKTE DÜŞTÜ

Merkez bankalarının gerçekleştirdiği alımların ise ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 39 azalarak 183 tona düştüğü kaydedildi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI İLK YARIDA REKOR KIRDI

Raporda, düşüşe rağmen bunun sağlıklı bir alım düzeyi olduğu değerlendirmesine yer verilerek, "İlk çeyrekteki alımlar da eklendiğinde, merkez bankalarının altın alımları yılın ilk yarısında 483 ton ile rekor seviyeye çıktı." denildi.

"MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDECEK"

Gelecek dönemlerde merkez bankalarının altın talebinin güçlü kalmaya devam etmesinin beklendiği aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

Yaptığımız ankette, merkez bankalarının rezervlerinde altın tutmasının başlıca nedenleri arasında güvenliğin birincil motivasyon olduğu görülüyor.

YILLIK ALIM TAHMİNLERİ BELİRSİZ

Raporda, anket sonuçları ve yılın ilk yarısında elde edilen veriler doğrultusunda merkez bankalarının yıl boyunca altın alımlarını önemli oranda sürdüreceğinin öngörüldüğü değerlendirilerek, "Merkez bankaları yine önemli bir yıllık toplama doğru gidiyor gibi görünürken, bunun önceki iki yılın hacimlerine eşit olup olmayacağı veya onları geçip geçmeyeceği henüz belli değil." denildi.