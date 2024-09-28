Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslime devam edeceklerini, suç odaklarıyla mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ilde "Mercek-26" operasyonlarının düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu 1271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek, 663 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 2 bin 511 silah ele geçirildi. 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldı." bilgisini paylaştı.

Bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan zanlılarla ilgili detayları da paylaşan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren görevlilere teşekkür etti.