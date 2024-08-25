Estetik operasyonları ile tanınan Dr. Şahan, Akşener'in kendisinin kliniğinde yüzüne yaptırdığı bazı işlemlerin ardından, ünlü siyasetçinin gönüllü reklam yüzü olduğunu duyurdu. Paylaşımına "İyi ki geldiniz" notunu düşen doktor, bu işbirliğinin hem kendisi hem de Akşener için önemli olduğunu vurguladı.

Akşener'in geçtiğimiz aylarda estetik operasyonlar için Dr. Şahan'ın kliniğine gittiği biliniyordu. Ancak iki ismin bu şekilde bir araya gelerek reklam yüzü anlaşması yapması, hem siyaset hem de sağlık sektöründeki alışılmadık bir işbirliği olarak öne çıkıyor.

Siyasetçilerin genellikle estetiğe yönelmekten kaçındığı düşünülürken, Akşener'in bu adımı dikkat çekici bulunuyor. Öte yandan Dr. Şahan'ın Akşener gibi tanınmış bir isimle yaptığı işbirliği de kariyerindeki bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bu ilginç gelişmenin, önümüzdeki dönemde daha fazla ses getirmesi bekleniyor. Estetik ve siyaset dünyasının bu beklenmedik kesişimi, toplumsal tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor.