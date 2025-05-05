Nesine 2. Lig Play-Off 1. Tur müsabakaları arasından HT Spor TV aracılığıyla canlı yayınlanacak olan 2 maç açıklandı.



8 Mayıs Perşembe günü Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadolu Spor A.Ş. maçı HT Spor TV’den canlı olarak yayınlanacak.

VANSPOR’UN MAÇI CANLI YAYINLANACAK

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Tur’da Menemen Futbol kulübü ile Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. 8 Mayıs Perşembe günü oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Bu maç da HT Spor TV’den canlı olarak ekranlara taşınacak.