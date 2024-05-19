Malatyalı yönetmen Ali Aslan’nın senaryosunu yazdığı ve yönettiği, kadrosunda ise Aslı Bekiroğlu, Ahmet Kayakesen ve Cem Özer gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Mendebur' filminin galası 27 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bir AVM’de saat 21.00’de gösterimi gerçekleşecek olan filmin çekimleri yaklaşık 1 ay sürdü.

Arapgir ilçesinde kış kampı için gelen macera sever üniversite arkadaşlarının başından geçen gerilim dolu olayların anlatıldığı film, yönetmen Ali Aslan’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini de taşıyor.

Zorlu çekim koşullarında tamamlanan Mendebur filminin yönetmeni Ali Aslan, özellikle katkı ve desteklerinden dolayı Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile İlçe Kaymakamı Fikri Badioğlu’na teşekkür ederek, “İlk filmimi memleketim olan Malatya’da çekmeyi arzuluyordum. Bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Malatya’nın doğasıyla, insanıyla en güzel ilçesi olduğuna inandığım Arapgir’de çekimlerini yaptığımız filmimizin sürükleyici konusu ile sinemaseverlerin beğenisini kazanacağına inanıyorum” dedi.

31 Mayıs’ta tüm Türkiye genelinde sinema severlerle buluşacak filmin gelirinin bir bölümü ise Malatya'daki depremzede ailelere bağışlanacak.