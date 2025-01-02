Yeni yıla girilirken milyonlarca emekli, 3 Ocak'ta açıklanacak maaş zamlarını merakla bekliyor. Ocak ve temmuz dönemleri olmak üzere yılda 2 kere zam yapılan memur ve memur emeklisi maaşlarında gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara, göre temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,58 oldu. Öte yandan memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Enflasyon beklentilerine göre memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,95'lik enflasyon farkına hak kazanacak. Böylece memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12,62 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarını değerlendirdi.

“5 AYLIK ENFLASYON VERİSİ 14,58 OLARAK GERÇEKLEŞTİ”

Karakaş, yasal düzenleme gereği memur maaşlarına gelecek olan güncellemenin memur emeklisine de verileceğini hatırlattı. Karakaş, “Şimdi baktığımız zaman 2024 Kasım ayı itibariyle yüzde 14,58 oranda bir enflasyon farkı var. Ancak bu yüzde 14,58'lik beş aylık enflasyon sadece SSK bağ kurulu emekler için söz konusu memur ve memur emekleri aynı oranda almayacaktır. Çünkü toplu sözleşmeye göre belirlenmektedir” diye konuştu.

“MEMUR VE MEMUR EMEKLERİNE YÜZDE 11,5 İLE YÜZDE 12 ORANDA BİR GÜNCELLEME SÖZ KONUSU”

Karakaş, memur ve memur emeklisi maaşlarında beş aylık enflasyon verileriyle toplamda 10,40 oranında zam söz konusu olduğunu söyleyerek, “Demek ki beş aylık enflasyon verisine göre bugün itibariyle tüm memur ve memur emekleri için yüzde 10,40 güncelleme kesinleşmiş durumda. Aralık ayı enflasyonu da göz önünde bulundurduğumuz zaman Merkez Bankası'nın beklenti anketlerine göre bu durumda ocak ayında yapılacak olan güncelleme tutarını yüzde 11,5 ile yüzde 12 arasında olacağını görüyoruz. Yani memur ve memur emeklerine yüzde 11,5 ile yüzde 12 oranda bir güncelleme söz konusu” açıklamasında bulundu.

"MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANLARININ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİYLE EŞİTLENMESİ ZAYIF BİR İHTİMAL''

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacağını hatırlatan Karakaş, Memur ve Memur emeklilerinin zam oranlarının SSK ve Bağ-Kur emeklisiyle eşitlenmesine ilişkin, “Şimdi bu konuda halen güçlü bir emarelerin olduğunu söyleyemeyiz. Ancak memur emeklerine ihtimal dahilinde olabilir. Bunun kesin bir şekilde söylenilmesi mümkün değildir. Keza temmuz ayında yapılan güncellemede yüzde 24,73 oranında bir enflasyon vardı. Ancak memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında güncelleme yapıldı. Bu durumda matematiksel olarak yüzde 5,42 oranında enflasyonun altında memur ve memur emeklerine negatif bir güncelleme olduğu aşikar. Temmuz ayında yapılmadı Ocak ayında yapılabilir mi? Son asgari ücrete yapılan güncellemeyi de göz önünde bulundurduğumuz zaman bunun zayıf bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerine yer verdi.

"EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞININ İSE 19 BİN 697 LİRA OLACAK"

En düşük memur ve memur emeklisi maaşlarına ilişkin de konuşan Karakaş, en düşük memur maaşının temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıktığını hatırlattı. Karakaş, beklentiler çerçevesinde ve zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığının 44 bin 121 lira, en düşük memur emeklisi aylığının ise 19 bin 697 lira olacağını kaydetti.