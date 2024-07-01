Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2024 yılının ilk altı aylık enflasyon farkı netleşecek. Bu veriler, memur ve emekli maaşlarındaki zam oranını belirleyecek. Son beş aylık enflasyon oranları ise %22,72 olarak belirlendi.

Nergis Şimşek'in Zam Tahminleri

SGK Uzmanı Nergis Şimşek, Ocak'ta %6,7, Şubat'ta %4,53, Mart'ta %3,16, Nisan'da %3,18 ve Mayıs'ta %3,37 oranlarında gerçekleşen enflasyonun toplamda %22,72'ye ulaştığını belirtti. Haziran ayı enflasyonunun da %3 civarında olmasını bekleyen Şimşek, böylece ilk altı aylık enflasyon farkının %27 civarında gerçekleşeceğini öngörüyor.

Memur Maaşlarında Beklenen Artış

Toplu sözleşme gereği, memurlara 2024'ün ilk altı ayı için %15 zam yapılmıştı. Şimşek, bu zam oranının gerçekleşen enflasyon oranından çıkarıldığında memurlar için %12 enflasyon farkı hesaplandığını ve Temmuz ayında memurlara %10 toplu sözleşme zammı ile birlikte toplamda %22 oranında bir artış yapılacağını belirtti.

Emekli Maaşlarında Durum Nasıl?

Bağ-Kur ve SSK emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının %27 olarak gerçekleşmesi durumunda, emekli maaşlarına aynı oranda zam yapılması bekleniyor. Ancak, emeklilerin maaşları prim gün sayısına ve prim esas kazancına göre belirlendiği için, bazı emekliler 10 bin lira sınırının altında kalacak ve ek zam alamayacak.

Nergis Şimşek'in Uyarıları

Nergis Şimşek, birçok emeklinin Temmuz ayında ek zam alamayabileceğini vurguladı. Örneğin, kök maaşı 8 bin lira olan bir SSK emeklisinin %27 zamla maaşı 10 bin 160 lira olacak ve bu kişiye 10 bin liranın üzerinde ödeme yapılacak. Ancak, kök maaşı 7 bin lira olan bir emekli %27 zamla 8 bin 890 lira alacak ve bu miktar 10 bin lira alt sınırının altında kaldığı için 10 bin lira almaya devam edecek.

Temmuz ayı zamları için umutla bekleyen memur ve emekliler, SGK Uzmanı Nergis Şimşek'in açıklamalarıyla birlikte farklı senaryoları değerlendirmeye başladı. Beklenen zam oranları ve enflasyon farkları, memur ve emeklilerin maaşlarında ne kadar artış olacağını belirleyecek. Ancak, özellikle emekliler için ek zam alamama durumu, Temmuz ayında hayal kırıklığı yaratabilir.