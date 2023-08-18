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WanHaber - ÖZEL

Hükümetin zam teklifini kabul etmeyen Memur-Sen 81 ilde eylem yapma kararı almıştı. Tüm illerde olduğu gibi bugün Memur-Sen Van İl Başkanlığı’nda da karar protesto edildi.

Konuya ilişkin basın açıklaması Memursen Van İl Başkanlığı önünde yapıldı.

"PROTESTO EDİYORUZ"

“Refah payı içeren gerçekçi teklif bekliyoruz” diyen Memur-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, şu ifadelere yer verdi, " Refah payı içeren gerçekçi teklif bekliyoruz. Aklıyla, fikriyle, emeğiyle bu ülkenin yükselmesi için ter akıtan, milletine hizmet için alın teri döken kamu görevlisi ve emeklisi kardeşlerim, sorumluluğumuz bilinciyle, emeğimizin hakkını savunmak, sesimizi duyurmak için bugün burada olduğu gibi 81 ilimizde alanlarda, meydanlardayız.

Memur-Sen ve 11 yetkili sendikamızla 7. Dönem toplu sözleşmede masaya sunduğumuz gerçekçi tekliflerimize karşı, kamu işvereninin verdiği yetersiz teklifleri protesto ediyoruz."

"SESİMİZİ YÜKSELTMEK İÇİN BURADAYIZ"

Seslerinin duyulmadığını vurgulayan Memur-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, "Kamu işvereninin, masanın emek tarafının sesini duymadığını düşündüğümüz için 81 ilden sesimizi yükseltmek üzere bugün buradayız. Buradan, "sorunların çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır" sözümüzü bir kez daha tekrar ediyoruz.

Biz; 2 yıldır toplu sözleşme masasının toplanmasını, masanın dışında yapılan eksik ve yanlış düzenlemelerle bozulan gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesini, sorunun bütün olarak görülmesini bekliyoruz. Maalesef kamu işvereni bizim beklentimizi ve teklifimizin haklılığını hala anlayabilmiş değil. Kamu işvereni ilk teklifini 2 puan artırarak yüzde 25'e çıkarmıştır.

Bu ne demektir? Sorunlarınız çözülmesin, enflasyon baskınız devam etsin, maaş artışlarınızı enflasyon farkı belirlesin demektir. Teklif, bu haliyle, Merkez Bankasının 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır" diye konuştu.

"KAMU İŞVERENİNİN BU TEKLİFİ NE RASYONEL NE DE GERÇEKÇİDİR"

Uca, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü; “Kamu İşvereni diyor ki; 2023 yılında enflasyon %58 çıkacak. Kamu görevlisi %25 enflasyon farkı alacak. Peki 2024 yılı için beklenti olan %33 oranına ilişkin neden anlaşılır ya da hak verilir bir cümle kurulmuyor.

Neden teklif hala beklentinin bile yakınına ulaşmıyor? Bu durum Kamu İşvereninin kendi verileriyle çelişmesi, kendi ifadeleriyle ters düşmesi ve kendi beklentilerini dahi görmemesi demektir. Kamu İşvereninin bu teklifi ne rasyonel ve ne de gerçekçidir.

Değerli Basın Mensupları, Müzakere, zaman kazanma zemini değildir. Strateji uygulayarak çözümsüzlüğe sevk etmek değildir. Biz, Kamu İşvereninin ayakları yere basan teklifini, kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören teklifini duymak istiyoruz. Refah payı dedik, ses yok... En düşük memur maaşında hesap hatası var, düzeltinsin dedik, ses yok

Emekli maaşıyla ilgili feryatları dile getirdik, ses yok. Seyyanen yapılan zam emekliliğe yansıtılsın dedik, yine ses yok. Kira yardımı konusundaki teklifimiz, üstelik, siyasilerce ifade edilmesine rağmen o da yok. Bu hususların yanı sıra; Şeflerin, Müdürlerin ücret skalası bozuldu, düzeltilsin dedik, ses yok. Mühendisler büyük projelerle ülkeye katkısının karşılığını alamıyor dedik, ses yok.”

"ALIM GÜCÜMÜZ DÜŞTÜ"

Memur-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca; “Akademisyenler bilgisinin, fikrinin, akademik kariyerinin karşılığını alamıyor dedik, ses yok. Kamu personel sisteminin bütünlüğü bozuldu, bunu düzeltmenin en doğru yeri toplu sözleşme masasıdır dedik, yine ses yok. Diğer taraftan, akaryakıta gelen zamlar, ulaşıma gelen artışlar hepimizi zorluyor.

Emtia ürünlerindeki fiyat artışları, insaf sınırını aşan kiralar geçim sıkıntımızı büyütüyor. Sabit gelirliler olarak, alım gücümüz düştü, her geçen gün sosyal maliyet artıyor, psikolojik maliyet aklımızı, enerjimizi sömürüyor. Değerli kamu görevlileri, kıymetli basın mensupları... Bu verilerden hareketle açıkça deklare ediyoruz... Kamu İşvereninin öngörüleri tutmuyor. Enflasyona ezilen değil, enflasyonu ezen bir adım için "refah payı" uygulaması artık şarttır” dedi.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ MEMUR"

Uca, şöyle devam etti; “Onun için, sözü fazla dolaştırmadan, maliye söylemlerine sığınmadan, hazırladığımız gerçekçi ve rasyonel tekliflere kamu işvereninden gerçekçi revizeler bekliyor, memurun refahının yükseltilmesini istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 Seçim Beyannamesini açıklarken ifade ettiği "enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz." vaadi masada hayata geçirilsin... Büyük ve Güçlü Türkiye için güçlü memur! Güçlü memur için de refah payı şart.

Onun için Memur-Sen olarak bu meydandan bir kere daha haykırıyoruz: Alın terinden tasarruf olmaz... Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin, refah payıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün. Bize bahaneler üretilmesin.”

"SORUMLULUĞUMUZUN GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Uca, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı; “Memur-Sen ailesi olarak, sorumluluklarımızın bilincinde bir kitleyiz... Biz ülkemiz, milletimiz, vatandaşımız, ne zaman zorda kalsa; yaşadığımız sorunlarda, doğal afetlerde, bu ülkenin ve aziz milletimizin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Toplu sözleşme masasında da bugün burada da; sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz. Kamu İşvereninin de sesimizi duymasını, gereğini yapmasını bekliyoruz. Yaşasın emek mücadelemiz! Yaşasın örgütlü gücümüz!”

Haber: Fatma Öztürk - Mehmet Salih Giyci