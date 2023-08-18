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Konya'ya düğüne giden ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan aile, dönüş yolunda korkunç bir kaza geçirdi.

Bilecik Osmaneli ilçesi İçmeler mevkisinde S.N. idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Aynı aileden M.N. isimli vatandaş, kaza sonucunda hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 14 kişi ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından, Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olanlar var

Kaza yerine gelen Vali Şefik Aygöl, olay yerinde incelemelerde bulundu. Aygöl, kazada yaralanan vatandaşlarla görüştü, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaza sonrası bütün ekiplerin görev başında olduğunu anlatan Vali Aygöl, ailenin Konya'dan İstanbul'a giderken kaza geçirdiğini, 14 yaralıdan 3'ünün sağlık durumunun ciddi olduğunu anlattı.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ensonhaber