Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu iddiaları sert bir dille yalanladı. DMM, piyasalarda paniğe yol açabilecek bu tür haberlerin kasıtlı olarak yayıldığını belirterek, vatandaşları bu tür manipülatif bilgilere karşı uyardı.

İstifa İddialarının Gerçek Yüzü

Son günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği ve ikna edilerek görevde kaldığı yönünde dedikodular yayılmaya başladı. Ancak Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, Şimşek’in istifa etme kararı aldığına dair söylentilerin gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığı ifade edildi. DMM, bu tür söylentilerin piyasaları karıştırmak amacıyla kasten yayıldığını belirtti.

Piyasalarda Güvensizlik Yaratma Çabası

DMM, bu tür yalan haberlerin piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığını belirtti. Açıklamada, "Piyasalarda spekülasyon yaparak kaos yaratmak isteyenlerin bu tür dezenformatif haberlere başvurduğu açıkça görülmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır" denildi.

Bu açıklamalarla birlikte, Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu iddiaların, piyasalarda güvensizlik yaratmaya yönelik bir operasyonun parçası olduğu anlaşıldı.