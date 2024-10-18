Genel Kurulda Neler Oldu?

Crowne Plaza Ankara'da gerçekleşen genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan başkanları seçilirken, Mehmet Akif Üstündağ 121 oy alarak yeniden başkanlık görevine seçildi. Gökhan Dinçer ise 95 oyla yarışta kaldı. Üstündağ, 2016 ve 2021 yıllarındaki başarılarının ardından, 2024'teki bu seçimde de güvenini tazeleyerek, voleybolda istikrarı istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi gösterdi.

Mehmet Akif Üstündağ Kimdir?



Mehmet Akif Üstündağ, 4 Şubat 1963'te Malatya'da doğan ve voleybol kariyerine Galatasaray gibi prestijli takımlarda başladı. Antrenörlük döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev aldı. 2016 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığına seçilen Üstündağ, yaklaşık sekiz yıldır bu görevi yürütmekte ve voleybolun katılımına katılmaya devam etmektedir.