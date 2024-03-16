HÜDA PAR Tuşba Belediye Başkan Adayı Faruk Tasan’ın seçim lokasyonunda düzenlenen iftar programında Tuşbalılarla bir araya gelen HÜDA PAR Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Mehdi Oğuz, liyakatli kadrolarla Van’ın hizmetine talip olduklarını belirtti.

İftar programına HÜDA PAR Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Mehdi Oğuz, Tuşba Belediye Başkan adayı Faruk Tasan, İpekyolu Belediye Başkan adayı Bedri Bor, İlçe teşkilatı ve üyeler katıldı.

İftardan sonra yaptığı konuşmada Gazze’deki soykırıma dikkat çeken Mehdi Oğuz, “Bu mübarek ay hürmetine yüce rabbimiz Gazze’deki kardeşlerimize büyük bir Nusret nasip etsin ve bu zalimlerin zulmünden kendilerini en kısa zamanda kurtarsın. Bizler de Ramazan boyunca bütün ibadetlerimizde Gazzeli kardeşlerimizi unutmayalım ve onları her daim dualarımıza katalım inşallah.” dedi.

“HÜDA PAR OLARAK VAN’IMIZIN HİZMETİNE TALİBİZ”

Ehliyet ve liyakat sahibi kadrolarla kentin yönetimine talip olduklarını belirten Oğuz, şöyle konuştu;

“Şehrimiz, doğa güzellikleriyle, tarihiyle, insanıyla, kültürüyle çok kıymetli bir şehir. 9 bin yıllık bir tarihimiz var ama maalesef şehirleşme konusunda, hizmet noktasında Van bu statüde değil, çok gerilerde kaldı. Bunun tabi çok çeşitli nedenleri var ama bize göre en büyük temel nedeni bu bahsettiğim İslam ahlakının, adaletinin, emanetinin, ehliyet ve liyakatinin, istişare kültürünün yönetim anlayışımızda da tam olarak bugüne kadar yer edinmemiş olmasındandır.

Biz şuna inanıyoruz, sadece tek başına belediye başkanlarının değişmesi Van’ımızın bu bahsettiğimiz sıkıntılarını, sorunlarını gidermeye yetmeyecektir. Her şeyde önce yönetim anlayışında bir zihniyet değişimi olması lazım. Bu zihniyet değişiminin de adalete, emanete, ehliyete, liyakate ve istişareye dayanması lazım. Eğer bu şiarları memleketimize hakim kılarsak o zaman gerçek bir değişimden söz edebiliriz. Yoksa sadece her dönem belediye başkanlarımızı değiştirmekle bu sorunların çözülmediğini görüyoruz.

İşin başına ehil ve liyakat sahibi insanları getirerek gerçek anlamda dürüst bir yönetim anlayışıyla, gerçek bir belediyecilik anlayışıyla sahip olduğumuz değerli kadrolarımızla HÜDA PAR olarak Van’ımızın hizmetine talibiz. Bugüne kadar hizmet edenlere teşekkür ediyoruz ama diyoruz ki Van eğer bugün hak ettiği konumda değilse demek ki bir yerlerde eksiklik var.

Biz de diyoruz ki bu sefer HÜDA PAR’ımıza destek verelim, üçüncü bir yol açılsın. Mevcut partilerde üçüncü bir yol açıldıktan sonra kendilerine bir çeki düzen verirler inşallah. Memleketimizin bu iyi yönetilmemesi, bu sahipsizliği de biter, HÜDA PAR’la hak ettiği hizmeti elde eder.”