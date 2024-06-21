İŞKUR'un duyurusuna göre, ülkenin her köşesinde gerçekleşecek olan alımlarla 5227 temizlik görevlisi ve 2250 güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Bu alımlar, geniş bir yelpazede farklı uzmanlık alanlarını ve sektörleri kapsayacak.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, İŞKUR kaydının bulunması veya yeni kayıt yaptırma, pozisyonun gerektirdiği özel niteliklere sahip olma ve sağlık açısından görev yapmaya engel bir durumun bulunmaması bekleniyor.

Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alımları

Güvenlik görevlisi pozisyonları için silahla veya silahsız güvenlik kimlik kartına sahip olma şartı aranıyor. Ayrıca vardiyalı çalışma düzenine uygunluk göstermek de gerekiyor. Temizlik görevlisi pozisyonları ise temizlik ve düzeninden sorumlu olmayı gerektiriyor.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın İŞKUR birimlerine bizzat başvuru yaparak gerçekleştirilebilir. Bu süreçte KPSS şartının aranmaması, adaylar için büyük bir avantaj oluşturuyor.

İş arayanlar için bu büyük istihdam fırsatını kaçırmamaları önemlidir. Güncel başvuru tarihleri ve detayları için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret etmeleri tavsiye edilir. Ayrıca, çeşitli kadrolarda personel alımı ilanlarını da takip etmekte fayda var.