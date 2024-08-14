27 bölümden oluşan bu dizi film, okul-aile işbirliğini güçlendirerek, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yönden gelişimini hedefliyor.

"Velivizyon" platformu, öğrencilerin eğitim sürecinde velilerin rolünü daha etkin hale getirmek amacıyla geliştirildi. Bu platformda, velilerin çocuklarıyla daha sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri, evde eğitimde destekçi olabilmeleri ve okul-aile işbirliğini en verimli şekilde kullanabilmeleri için çeşitli içerikler sunulacak.

Ünlü İsimlerden Güçlü Kadro!

Dizi filmin yönetmen koltuğunda Bora Severcan otururken, usta oyuncular Nevra Serezli, Zihni Göktay, Volkan Severcan gibi isimler de projede yer alıyor. Film, iki farklı ailenin çocuklarının okul yaşamı üzerinden Türkiye’deki eğitim ve aile yapısını ele alacak. 15 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak büyük tanıtımda, MEB Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla projenin tüm detayları paylaşılacak.

Velilere Büyük Sürpriz: Eğitim Artık Evinize Geliyor!

"Velivizyon" projesi kapsamında veliler, çocuklarıyla nasıl daha verimli zaman geçirecekleri, dijital medyayı nasıl doğru kullanacakları gibi önemli konularda bilgilendirilecek. Ayrıca, EBA, HEMBA ve Bakanlığın sosyal medya hesapları gibi çeşitli platformlarda bu içeriklere kolayca ulaşabilecekler.

Bu devrim niteliğindeki proje, velilerin çocuklarının eğitimine daha etkin bir şekilde katılmasını sağlarken, aynı zamanda okul-aile-çocuk işbirliğini en üst seviyeye taşıyacak.