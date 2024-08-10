MEB'den Okullar İçin Kritik Uyarı!

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm il valiliklerine okullarda uygulanacak yeni düzenlemelerle ilgili yazı gönderdi. Bu yazıya göre, öğrenci ve öğretmenler için önemli değişiklikler kapıda!

Öğrencilerin Şubeleri e-Okul Üzerinden Belirlenecek

Yeni düzenlemeyle birlikte, ilkokul ve ortaokul kademesinde kayıtlı olan öğrencilerin sınıf ve öğretmen seçimleri e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Özellikle 5. sınıf ve 1. sınıfa yeni başlayan öğrencilerin şubeleri, bu sistem aracılığıyla belirlenecek.

Şube Değişikliği İçin Tek Yıllık İzin

İlkokul ve ortaokulda şube değişikliği, sadece velinin yazılı talebi üzerine ve rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu ile yapılabilecek. Bu değişiklik sadece bir defaya mahsus olarak, ilgili ders yılı içinde gerçekleştirilebilecek.

Hayati Tarihler ve Yönerge Uyarısı

Öğrencilerin şubelerinin ve öğretmenlerinin belirlenmesi işlemleri, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Valilikler, bu süreçte Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine uyarak gerekli tüm tedbirleri almak zorunda.

Valilikler İçin Önemli Görev!

Valiliklerden, belirtilen tarihler arasında işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması için azami özen göstermeleri istendi. Aksi takdirde, öğrenciler ve öğretmenler için sorunlar yaşanabilir.

Bu yeni kararlar, eğitim sürecinde büyük değişikliklere yol açabilir. Öğrenci ve öğretmenlerin, bu düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları ve sürece uyum sağlamaları önem arz ediyor!