Yeni Düzenlemelerin Müjdesi Verildi

Yelkenci, özellikle mevcut 4+4+4 eğitim modelinin son aşamasının yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayarak, öğrenci başarısının artırılması adına stratejik bir yaklaşım benimseneceğini belirtti.

Yelkenci, konuşmasında, eğitim sisteminin yalnızca çoktan seçmeli sınavlarla değerlendirilmesinin yetersizliğine dikkat çekti. 4+4+4 sisteminin son kademesinde yapılacak düzenlemelerin, öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak bir müfredat oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. Özellikle ortaokuldan liseye ve oradan yükseköğretime geçiş süreçlerinde öğrencilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği yeni bir sistemin gerekliliğini vurguladı.

Geleceğe Dönük Stratejik Öngörüler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarını etkileyen birçok faktör olduğuna işaret eden Yelkenci, eğitimde geleceği öngörmenin önemini vurguladı. Eğitim sisteminde yapılacak köklü değişikliklerin zamanında uygulanmaması durumunda, öğrencilerin gelecekte karşılaşacakları sorunların büyüyeceği uyarısında bulundu. Eğitimde daha sağlıklı bir yol haritası çizilmesi adına bugünden adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.