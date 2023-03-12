Milyonlarca öğrencinin beklediği son dakika geldi.
Ortaokuldan liseye geçecek olan öğrenciler, heyecanla sınav tarihlerini bekliyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, sınav tarihi kesinleşti.
LGS'nin, 4 Haziran pazar günü gerçekleştirilmesine karar verildi.
"4 Haziran'da gerçekleştireceğiz"
Mahmut Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.