Maymunlar Cehennemi serisinin dördüncü filmi olan Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, sonunda vizyona girdi. Film Türkçe dublaj olarak izlenebilmektedir.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmi, insanların gölgede yaşadığı bir evrende maymunların hüküm sürdüğü bir dünyada geçmektedir. Filmde Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville ve Kevin Durand gibi oyuncular yer almaktadır.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmi 11 Mayıs 2024 tarihinde sinemalarda gösterime girmiştir. Şu anda sinemalarda izlenebilir durumdadır. Dijital platformlarda ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Film, Wes Ball tarafından yönetilmiş olup, senaryosunu Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver ve Patrick Aison birlikte yazmıştır. Yapımcılığını ise Joe Hartwick Jr., Rick Jaffa, Amanda Silver ve Jason Reed üstlenmiştir. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, 20th Century Studios tarafından üretilmiş ve dağıtılmıştır.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmi, Maymunlar Cehennemi serisinin devamı niteliğindedir ve aksiyon dolu bir bilim kurgu filmidir. Film hakkında daha fazla bilgi almak ve Türkçe dublaj olarak izlemek için sinemalara başvurabilirsiniz. İyi seyirler!