MasterChef Türkiye'de büyük bir yeni trend başladı! Simit Kebabı ile lezzet dünyasında devrim yaratmaya hazır olun! Kebabın bu eşsiz tarifi, mutfağınıza zenginlik katacak ve tat zevkinizi şok edecek!

Simit Kebabı tarifi, çığır açıcı bir lezzet deneyimi sunuyor. Bu tarifi hemen öğrenin ve mutfakta fırtına estirin!

Malzemeler:

1 kg orta yağlı kıyma

200 g köftelik simit

1 baş soğan

5-6 diş sarımsak

1 yemek kaşığı nane

Karabiber

Tuz

Yapılışı:

Simit, çok az su ile ıslatılır ve soğutulur (kebapçıların deyimiyle). Soğan ve sarımsaklar ince ince doğranır (ince doğranması çok önemli, aksi halde kıyma dağılabilir). Bu karışım soğutulan simide eklenir ve biraz yoğrulur. Köfte karışımı yumuşayınca, kıyma ve baharatlar eklenir, iyice yoğrulur. Köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak şişlere geçirilir ve elle düzeltilir, böylece köftenin şişin etrafına eşit olarak sarılması sağlanır. Orta hararetli ateşte, şişler sık sık çevrilerek pişirilir. Sıcak olarak servis edilir.

Simit Kebabının yumuşacık dokusu ve büyüleyici aroması, misafirlerinizi etkileyip, mutfak yeteneklerinizi konuşturacak! Bu tarifi denemeyi kesinlikle unutmayın ve lezzet dünyasında yeni bir kapı açın!