Manisa Kebabının büyüleyici tarifi ve sıra dışı lezzeti şimdi herkesin dilinde! Bu özel tarifi kaçırmayın!
Malzemeler:
- Yumuşak kısmından 2/3 dana eti
- 1/3 kuzu eti
- Tereyağı
- Sumak
- Tuz
- Domates
- Yeşil biber
- Kuru soğan
- Maydanoz (Soğanla maydanoz ince ince kıyılır ve bir miktar sumakla karıştırılır.)
Yapılışı:
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Dana ve kuzu eti, karışık olarak çift kıyılır ve kıyma haline getirilir. Tuzlanıp iyice yoğrulur ve şişlere düzgün şekilde sarılır. Şişlere sarılan kebaplar, odun kömürü ateşinde pişirilirken, pideler de aynı ateşte hafif kızartılır.
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Domates ve biberler de közlenir ve kızaran pideler servis tabağına alınarak kare kare kesilir.
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Pişmiş kebaplar, pidelerin üzerine düzgün bir şekilde yerleştirilir. Üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirilir ve sumak serpilir.
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Közlenmiş domates ve biber ile süslenip, soğan salatası ile birlikte servis yapılır.
Bu eşi benzeri bulunmayan Manisa Kebabı tarifi, misafirlerinize unutulmaz bir ziyafet sunacak! Hemen deneyin ve mutfaktaki yıldızınızı parlatın!