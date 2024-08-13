Malzemeler:

Yapılışı:

Dana ve kuzu eti, karışık olarak çift kıyılır ve kıyma haline getirilir. Tuzlanıp iyice yoğrulur ve şişlere düzgün şekilde sarılır. Şişlere sarılan kebaplar, odun kömürü ateşinde pişirilirken, pideler de aynı ateşte hafif kızartılır.

Domates ve biberler de közlenir ve kızaran pideler servis tabağına alınarak kare kare kesilir.

Pişmiş kebaplar, pidelerin üzerine düzgün bir şekilde yerleştirilir. Üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirilir ve sumak serpilir.