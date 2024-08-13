Fırın Kebabı tarifi, şok edici detayları ve büyüleyici pişirme yöntemi ile herkesin konuşacağı bir lezzet şöleni sunuyor!

Malzemeler:

3 kg kuzu eti (ön kol)

1 kahve fincanı su

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Kuzu etini sadece ön kol ve kaburga kısmı kullanarak hazırlayın. Etleri büyük bir bakır leğene alın, üzerine su ve tuz ekleyin. Meşe odunu ateşinde fırında 4 saat boyunca pişirin. Koyun eti kullanıyorsanız, pişirme süresi 8 saat olacaktır. Etlerin yağını salmasıyla birlikte ara sıra tahta kepçeyle çevirin. Etler iyice yumuşayıp kızardığında, fırının koltuk denilen dip tarafına çekin ve ağır ağır pişirmeye devam edin. 3 kg etten yaklaşık 1 kg kebap elde edilir. Pişen Fırın Kebabını pidelerin üzerine alın. Yanında kuru soğan ve ayran ile servis yapın.

Fırın Kebabı, Selçuklu döneminden gelen tarihi bir tarif olup, Hz. Mevlâna'nın eserlerinde bile kebabın yapıldığı fırınlardan bahsedilmiştir. Özellikle kuzu eti kullanılarak yapılan Fırın Kebabı, uzun pişirme süresi ve özenli hazırlanışı ile yeni bir lezzet deneyimi sunuyor.

Fırın Kebabı ile mutfaklarınızda efsanevi bir şov yapmaya hazır olun! Bu tarifi denemeden mutfakta görkemli bir dönüş yapmanız imkânsız