Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30’da kalkış yapan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli ticari gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32’de acil durum sinyali alındı, 07.12'de ise sinyal kesildi. Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti’nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı.

51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK ile Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye ulaştı.

Yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin, sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi.

Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Battığı pozisyonun arama-kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de yapıldı.

'6 SAATTİR AYNI YERDEYİZ'

Öte yandan 'BATUHAN A' isimli gemiden çekilen son görüntüler de ortaya çıktı (üstte). Görüntüde isminin Hüseyin Tutuk olduğu öğrenilen gemicinin çektiği son anlar yer aldı. Tutuk'un ailesine gönderdiği görüntüde, geminin su aldığı net bir şekilde görülürken, gemicinin Liman Başkanlığı'na bildirilen listede adı yer alan Doğuşcan Yaylak'ın yerine gemiye yağcı olarak bindiği değerlendiriliyor.

Yine görüntülerde Hüseyin Tutuk isimli gemicinin, "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" demesi dikkat çekti.

GEMİNİN BATMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

1300 ton yük kapasiteli ticari geminin, 1250 tonluk normal yükle seyir halindeyken batmasının nedeni de araştırılıyor. Gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatıldığı brandanın sabitlenmediği ve fırtına nedeniyle bir kısmının havalanarak yükün üzerine deniz suyunu taşıdığı, aynı zamanda yağışın, üzeri açılan mermer tozuna direkt temasıyla, yükün artan ağırlığının geminin dengesini bozduğu belirtiliyor.

Böylece ağırlığı artarak dengesi bozulan geminin, yan yatıp su almaya başlayarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor. Hüseyin Tutuk isimli gemicinin kaydettiği görüntülerde de geminin üzerindeki mavi brandanın sabitlenmediği ve fırtınayla açıldığı görüldü.

DALIŞIN YAPILACAĞI TCG AKIN'IN HALATI KOPTU

Arama çalışmalarını Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan kriz merkezinden koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ile yaklaşık 500'e yakın personelin çalışmaları sürdürdüğünü belirtirken, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için dün saat 17.00 itibarıyla yapılması planlanan dalış, TCG AKIN Gemisi'nin yer sabitleme çalışmaları sırasında halatının kopmasıyla gerçekleştirilemedi.

Hava muhalefeti ve yaşanan olumsuzluklar nedeniyle dalışın dün gerçekleştirilemediğini söyleyen Bursa Valisi Demirtaş, bu sabah itibarıyla TCG AKIN Gemisi’nin 3 halatla yer sabitleme çalışmasını tamamladığını ve Deniz Kuvvetleri personelinin bugün gemiye dalışı gerçekleştireceğini belirtti. Kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenlerinin de 'BATUHAN A' adlı ticari geminin enkazında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

BATIK GEMİYE DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli gemiye ve 6 mürettebata ulaşmak için planlanan dalış, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, saat 10.30’da gerçekleştirildi.

Deniz Kuvvetleri personeli, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilip görüntülenen gemiye, Karadeniz açıklarından bölgeye gelen arama-kurtarma gemisi TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inerek daldı. Kriz merkezinin kurulduğu ve çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafede gerçekleştirilen dalış, kamerayla da kayıt altına alındı.

GEMİDEN PAYLAŞILAN SON GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli gemiye ve 6 mürettebata ulaşmak için çalışmalar sürerken, batan gemide yağcı olarak bulunan Hüseyin Tutuk isimli gemicinin eşine gönderdiği ve geminin batma anlarının yer aldığı görüntülerle ilgili Bursa Valiliği’nden açıklama geldi.

'5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor' diyen Tutuk'un paylaştığı görüntülerde işaret edilen saatin, ilk yardım sinyalinin geldiği saatle örtüşmediği ve saat 06.28'e kadar yardım çağrısından bulunulmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçerisinde 6 personel bulunan 'Batuhan A' isimli ticari geminin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan yaklaşık 1250 ton mermer tozu yükü ile 14 Şubat 2024 saat 20.30'da çıkış yaparak Gemlik Limanı'na intikali esnasında planlı rotasında ilerlerken yaklaşık saat 01.30 sularında rotasını önce kuzeye daha sonra güneye doğru çevirdiği ve devamında da saat 06.28'de Türk Radyo'ya yardım çağrısında bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu yardım çağrısı alınana kadar geçen süre zarfında 'Batuhan A' isimli ticari gemiden herhangi bir tehlike ve yardım çağrısında bulunulmamıştır. Müteakiben Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından saat 06.32'de EPIRB sinyali alınması üzerine bölgeye en yakın konuş yerinde bulunan Sahil Güvenlik unsuru olan TCSG 313 saat 06.50'de avara ederek olay yerine intikale geçmiştir.

TCSG 313 tarafından EPIRB sinyalinin geldiği noktaya saat 07.30'da varılmış olup bahse konu mevkisinde icra edilen su üstü yüzey araması sonucu herhangi bir yüzer unsur veya 'Batuhan A' isimli ticari gemiye rastlanmamış olup ivedilikle tespit ve teşhis faaliyetlerine devam ederek diğer Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye sevk edilmesi sağlanmıştır."

EŞİNE SAAT 06.09’DA MESAJ YAZMIŞ, 06.19'DA GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞMIŞ

Hüseyin Tutuk'un mesaj ve video paylaşımında bulunduğu belirtilen açıklamada, "Ticari geminin içinde bulunan 6 personelden biri olan Hüseyin Tutuk'un eşi ile saat 06.09'da internet üzerinden içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu ancak geminin seyrüsefer bilgilerinin örtüşmediği tespit edilmiştir.

Bahse konu gemiden ilk yardım talebinin ve geminin battığına dair ilk bilginin saat 06.28'de Türk Radyo'ya iletildiği müteakiben de saat 06.32'de EPIRB sinyalinin geldiği tespit edilerek en yakın konuş yerinde bulunan Sahil Güvenlik unsuru olan TCSG 313 saat 06.50'de EPIRB sinyalinin geldiği bölgeye derhal intikale başlamıştır. Bu süre zarfından itibaren gemi mürettebatına ulaşmak üzere arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmekte olup tüm imkan/kabiliyetler seferber edilmektedir" denildi.

1 CANSIZ BEDEN BULUNDU

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli gemiye ve 6 mürettebata ulaşmak için planlanan dalış, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, saat 10.30’da gerçekleştirilirken, batık gemide 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Su yüzeyine çıkarılan mürettebatın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılacak.