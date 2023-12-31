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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile birlikte Mazıdağı İlçesine gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Kendilerini karşılayan Kamu Kurum ve Kuruluş Yöneticileri, STK Temsilcileri ve vatandaşlarla selamlaşan Bakan Yardımcısı Yazgı ve Vali Akkoyun, açılışın yapılacağı kütüphaneye geçti.

Mazıdağı 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi açılışı öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

“ŞUBAT AYINDA MARDİN İL HALK KÜTÜPHANESİNİN TEMELİNİ ATMAYI PLANLIYORUZ”

Açılış öncesi yapılan protokol konuşmalarında vatandaşlara hitap eden Bakan Yardımcısı Yazgı, bilgiye ve bilgelik kaynaklarına yeni kapı açmanın en kolay yolunun kütüphaneler olduğuna inandıkları için Mazıdağı 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesini gururla açtıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kütüphaneleri vatandaşların hizmetine sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Bakan Yardımcısı Yazgı, Mardin’e Kütüphane müjdesi vererek; “Sayın Valimizle birlikte Mardin üzerinde uzun uzun çalıştık. İnşallah Mardin'imizin bir Halk Kütüphanesine kavuşması için Şubat ayına temelini atıp bir yıl içerisinde kütüphanemizi Mardin'imize kazandıracağız. Çocuklarımızın güvenli bilgiye, güvenli bir ortamda huzurla ve güvenle çalışmalarını yapmaları, ufukları açık bir bilgi kaynağı haline dönüşmeleri için Sayın Cumhurbaşkanımızın bize özel talimatlarıdır” dedi.

Bir yanda depremden etkilenen 11 ilimizde imar çalışmalarının sürdüğünü bir yanda da Mazıdağı’na kütüphane açtıklarını belirten Bakan Yardımcısı Yazgı, bunu sadece ve sadece güçlü devletlerin yapabileceğini vurguladı.

Bakan Yazgı, Mazıdağı 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“KÜTÜPHANELERİMİZLE GENÇLERİMİZE DOĞRUYU, HAKİKATI, İYİLİĞİ, MERHAMETİ, HOŞGÖRÜYÜ VE ERDEMİ ÖĞRETECEĞİZ”

Kütüphane açılışı töreninde konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ise, Türkiye’nin son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa çok önemli ilerlemeler, çok önemli gelişmeler kat ettiğini ve kat etmeye devam ettiğini belitti.

Bu sektörlerde yapılan yatırımların ülkemizi daha ileriye götürürken vatandaşlarımıza da refah ve mutluluk getirdiğini ifade eden Vali Akkoyun, bunların içerisinde önemli sektörlerden biri de kültürel hizmetler, kültürel yatırımlardır ve kültür alanındaki yatırımlar olduğunu söyledi.

Kültür alanındaki en önemli yatırımların başında da kütüphanelerin geldiğini kaydeden Vali Akkoyun; “Yatırımlarla ve imkânlarla gençler başarılı olur, yatırımlarla gençlerimizin ufka açılır, önü açılır. İnşallah kütüphanelerimizin sayısını artırarak burada gençlerimize doğruyu, hakikati, iyiliği, merhameti, hoşgörüyü, erdemi, bayrağımızı, vatanımızı, ezanımızı, birlik ve beraberliğimizi, tarihimizi ve geleceğini inşa etmesi için kendisine lazım olan ilim ve irfanı öğreteceğiz. Bu anlamda Mazıdağı İlçemize kazandırdığımız Kütüphanemiz için Kültür ve Turizm Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza ve tüm ekibine, Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlümüze çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmamızda bu üretkenliğimizde bu vizyonu ülkemize ve milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye tüm Mardinli hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Bakan Vekili Mustafa Görmüş de Mazıdağı 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi açılışına katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Açılıştan sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kütüphaneyi gezdiler. Kütüphanedeki öğrencilerle bir süre sohbet eden Yazgı ve Akkoyun, çocuklara satranç takımı hediye ettiler.

Mardin’in 10 ilçesinde 11 İlçe Halk Kütüphanesi faaliyet gösteriyor. Bu Kütüphanelerde toplam 212 bin 968 kitap, kitapseverlerle buluşacaktır.