Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri 2024 yılı verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Finansal hizmetler sektörünün geçtiğimiz yılki performansının açıklandığı raporda; bankacılık ve sigortacılık alanlarında hizmet veren kuruluşların faaliyetleri rakamlarla paylaşıldı. Van'ın da aralarında yer aldığı merkezlerdeki mali aracı kurumların istihdama ve katma değere katkısı, açıklanan istatistiklerde yerel yönetimler ve ekonomi çevreleri tarafından takip edildi.

Açıklanan istatistiklere göre, mali aracı kuruluşlar sektöründe 2024 yılı boyunca toplam 21 bin 463 girişim aktif olarak faaliyet gösterdi. Türkiye genelindeki bu ekonomik tabloda, Van ve çevre illerde bulunan mali aracı kuruluşlar da; bölge halkına sağladıkları finansal erişim imkanları ve şube sayılarıyla yer aldı.

Açıklanan verilere göre Van’ın da aralarında bulunduğu TRB2 Bölgesi’nde 2002’de yerel birim sayısı 79 iken, yüzde 1,65’lik artışla 2024’te 130’a yükseldi. Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısı 2002’de 770 iken, yüzde 1,88’lik artışla 2024’te bin 444’e çıktı.

Maaş ve ücretler ise 2002’de 13 milyon 90 bin 924 TL olurken, yüzde 124,31’lik artışla beraber 2024’te 1 milyar 627 milyon 258 bin 110 TL’ye ulaştı.