Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarındaki düzensiz sefer sayılarına tepki gösteren Yeni Mahalle ve Karşıyaka Mahallesi sakinleri, sefer sayılarının gözden geçirilmesi ve özellikle akşam saatlerinde iş çıkışı otobüse yetişemediklerini vurguladılar.

Toplu taşıma seferlerinin, özellikle iş ve okul saatlerinde daha fazla olması gerekirken yeteri kadar sefer yapılmadığını belirten vatandaşlar, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istedi. Mahalle halkı, özellikle sabah ve akşam mesai bitimlerinde duraklarda kalabalık olduğunu ifade ederek, sefer sayılarına düzenleme getirilmesini talep etti.

Yeni Mahalle ve Karşıyaka Mahallesi sakinleri 428 numaralı hattaki sefer sayılarının azlığından ve sefer sayılarının erken bitmesine tepki göstererek, yeni düzenleme getirilmesi gerektiğini vurguladı. Sabah 06.45'te başlayan sefer sayılarının 07.45, 09.30 ve 10.30'a kadar devam ettiğini, daha sonra saat 13.00'da kadar ara verildiğini belirten mahalle sakinleri, tekrar 13.00'te başlayan, 14.30, 16.00, 17.30'a kadar devam eden sefer sayılarının az olduğunu ve seferlerin özellikle akşam saatlerinde çok erken sona erdiğini ifade ettiler.

Özellikle akşam saatlerindeki sefer sayılarına düzenleme getirilmesini talep edep mahalle sakinleri, 428 numaralı hattaki sefer sayılarının en erken 18.00 veya 18.30'a çekilmesini talep etti.

"AKŞAM SAATLERİNDEKİ SEFERLERE DÜZENLEME GETİRİLMELİ"

Durumla alakalı gazetemize açıklamalarda bulunan ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunan mahalle sakinleri, "Maalesef Yeni Mahalle Karşıyaka Mahallesi sakinleri olarak, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait mor otobüslerden istediğimiz gibi yararlanamıyoruz. Özellikle düzensiz sefer sayılarından dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Bugün kentin birçok uzak noktasında otobüsler geç saatlere kadar çalışırken, bizim mahallemizde 17.30'dan seferler son buluyor. Birçok kişi 17.30'da işten çıkıyor.

Durağa gelene kadar otobüsler gitmiş oluyor. Mahalle sakinleri olarak özellikle akşam saatlerindeki sefer sayılarına düzenleme getirilmesini istiyoruz. Bazı şoförle belediyenin belirlediği saatlere dahi uymuyor. Geçtiğimiz günlerde saat 17.22'de durakta olmama rağmen otobüse yetişemedim. Otobüs 17.30'da duraktan hareket etmesi gereken, şoförler bazen istedikleri gibi erkenden çıkabiliyor.

Bu da bizleri mağdur etmektedir. Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin biran önce bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz. Bugün baktığımızda kente çok uzak olan mahallelerde bile otobüsler gece geç saatlere kadar çalışıyor. Ama 3- 3,5 kilometre çarşıya yakın olan mahallemizde seferler 17.30'da son buluyor. Önceki yıllarda bu seferler 18.00'de bitiyordu.

Mahalle sakinleri olarak özellikle akşam saatlerindeki seferlerin 18.00'de veya 19.00'da bitmesini istiyoruz. Çünkü 17.30'da biten seferlere maalesef yetişemiyoruz. Bundan dolayı birçok kişi, 18.00'de hareket eden Bostaniçi otobüsüne binmek zorunda kalıyor. Umarın yetkililer sesimizi duyar ve sorumuzu biran önce çözüme kavuşturur" ifadelerini kullandılar.



