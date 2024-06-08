Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, 5 TL değerindeki madeni paralar tedavüle çıkacak.

1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, Bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce 5 TL değerindeki madeni paralar basıldı.

5 TL madeni paraların ön yüz ve arka yüz deseni

Basılan paranın çapı 28,15 milimetre, kalınlığı ise 1,70 milimetre olacak. Paranın ağırlığı ise 8.25 gram olacak. Paranın ön yüzünde, dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılacak.

Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken ortada Türkiye Yüzyılı logosu yer alacak.

Bunun solunda “5” rakamı, altta “TÜRK LİRASI” yazısı ve yazının altında basım yılı olacak.

Paranın arka yüzünde ise Atatürk rölyefi ve çevrede “TÜRKİYE CUMHURİYETİ” yazısı yer alacak. 5 TL değerindeki madeni paralar bu tebliğin yayımlanmasını müteakip tedavüle çıkarılacak.