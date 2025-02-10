Tartışmalı hakem ataması ve olaylı bir maçın ardından Van’a dönen ve burada coşkuyla karşılanan Artı Değer Van Spor FK, ligin 22. hafta maçında Çarşamba günü sahasında zor bir maça daha çıkacak.

Artı Değer Van Spor FK, kendi sahasında Menemen Futbol Kulübünü ağırlayacak. Bu maç öncesi temsilcimiz 39 puanla grubunda 5. sırada yer alırken, konuk ekip ise 40 puanla 4. sırada bulunuyor.

MAÇIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Artı Değer Van Spor FK – Menemen Futbol Kulübü arasındaki maç 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Van Atatürk Şehir Stadı’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak.

Müsabakayı hakem Murat Kasap yönetecek. Maçta Kerem Kalkan ve Furkan Şekerci yardımcı hakemlik, Eren Gökmen ise dördüncü hakemlik yapacak.

OLAYLI ELAZIĞ DEPLASMANI

Artı Değer Van Spor FK, ligin 21. hafta maçında deplasmanda Çimentaş Elazığspor ile karşılaşmıştı. Bu maç öncesi atanan hakemlerin değiştirilmesi ve ardından hem saha içinde hem saha dışında Van Spor’a yönelik yaşananlar gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Artı Değer Van Spor FK yönetimi, yaşananların ardından Salı günü toplanarak durum değerlendirmesi yapacağını bildirmişti.