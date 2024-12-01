Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor 2-2 berabere kaldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta ev sahibi takıma beraberliği getiren golleri; 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 47. dakikada Roland Sallai attı.

Konuk takım ise gollerini; 13. dakikada Emre Akbaba ve 71. dakikada Prince Ampem'den buldu.

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Eyüpspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Lucas Torreira yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Futbol bu tabii, olabilir, bu da sonuçlardan bir tanesi. Maalesef...

TFF'ye tepki gösteren Uruguaylı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Bizim normalde yarın oynamamız gerekiyordu. Daha dinlenmeye bile zamanımız olmadı. Bence TFF'nin Avrupa'da oynayan bütün takımlara karşı adil olmalı. Sadece bize karşı yapılmış bir şey bu. Ancak bu bahane değil. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Yediğimiz goller üzerinden çalışmamız lazım. Sonra Sivasspor maçına bakacağız.