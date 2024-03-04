Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında değişikliğe neden oluyor. En son benzin ve motorine yansıyan indirimler sonrası bir zam bekleniyor. LPG'ye 5 Mart Salı gününden geçerli olacak 81 kuruşluk bir zam yapılacak.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre LPG'de yaşanacak 81 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da otogaz pompa fiyatları İstanbul'da 21,76 TL'ye kadar çıkacak.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 40,46 TL'den, motorinin litre fiyatı 40,66 TL'den LPG ise 20.95 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.