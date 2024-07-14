Taraflar: Antlaşmanaya Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya ve Çekoslovakya imza koymuştur.

Amaç: Antlaşmanın temel amacı, Birinci Dünya Savaşı sonrasında belirlenen Avrupa sınırlarının barışçıl yollarla değiştirilmesini sağlamaktı. Böylece Avrupa'da kalıcı bir barış ortamı oluşturulması hedefleniyordu.

Garantiler: Antlaşma, Almanya'nın Batı sınırlarını garanti altına almıştır. Almanya'nın Fransa, Belçika ve Polonya'ya saldırmaması ve bu ülkelerin de Almanya'ya saldırmaması öngörülmüştür.

Tahkim: Anlaşmazlıkların çözümü için tahkim yöntemi benimsenmiştir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar Milletler Cemiyeti Konseyi'ne götürülerek çözülecektir.

Locarno Antlaşması, 1920'lerdeki Avrupa barış ortamının sembolü olarak kabul edilmiş ve dönemin "Avrupa'nın Barış Garantisi" olarak nitelendirilmiştir. Ancak daha sonraki yıllarda Almanya'nın barış sisteminden çekilmesi ve Avrupa'da yeni krizlerin patlak vermesiyle Locarno Antlaşması da etkisini yitirmiştir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi