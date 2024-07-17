YKS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi yaklaşırken, öğrenciler KYK yurt başvurularına odaklanmış durumda. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıracak olanlar ve eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri, başvurularını e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile gerçekleştirebilecekler. Yurtlara yerleşen öğrenciler, GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranından yurt ücretlerini ödeyebilecekler. Peki, bu yıl KYK yurt ücretleri ne kadar olacak ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YKS Yerleştirme Sonuçları ve KYK Yurt Başvuruları

Yaz aylarının ortalarına gelinmesiyle birlikte, KYK yurt başvuru tarihleri merak konusu oldu. YKS tercihlerinin başlamasına kısa bir süre kala, GSB KYK yurt başvuru tarihlerine odaklanan adaylar, resmi açıklamaları beklemeye başladı. Yükseköğrenim programlarına katılma hakkı kazanan veya ara sınıf öğrencileri, KYK yurtlarına başvurabilecekler. Adaylar, yurt tipine göre belirlenen ücretleri ödeyerek kayıt yaptırabilecekler.

2024-2025 KYK Yurt Ücretleri Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 345 TL ile 570 TL arasında değişiyordu. Bu yıl ücretlerin ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar ile yeni ücretler belli olacak ve bu bilgiler haberimizde yer alacak.

KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. E-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, PTT şubelerinden kimlikleri ile birlikte e-Devlet şifresi alabilirler. Ayrıca, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile de e-Devlet'e giriş yapabilirler.

Başvuru Bilgilerinin Kontrolü

Başvurular, e-Devlet'teki öğrenim bilgilerine göre alınacak. Bu nedenle, öğrencilerin e-Devlet'teki okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Hatalı veya eksik bilgi ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Bilgilerinde hata olan öğrenciler, üniversitelerinin öğrenci işleri ile görüşerek bilgilerini düzelttirmeliler.

YKS sınav sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacak. YKS tercihlerinin Temmuz ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra, KYK yurt başvurularının da aynı tarihlerde başlaması öngörülüyor. Bu kapsamda gelecek bilgiler doğrultusunda haberimiz güncellenecektir.