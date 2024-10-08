Son Tarih 13 Ekim: Hızla Hareket Edin!

2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yeni başlayan, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları bu fırsattan yararlanabilecekler. Burs ve kredi almak isteyen öğrencilerin, belirtilen tarihler içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.Başvurular, 13 Ekim Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden alınacak ve öğrencilerin mevcut bilgilerini güncellemeleri için bu süre içerisinde hareket etmeleri şart. Bilgi güncellemeleri yapılmadığı takdirde, başvuruların geçersiz sayılma riskiyle karşı karşıya kalacak olan öğrenciler, özellikle okul ve bölüm bilgilerini dikkatlice kontrol etmeli ve herhangi bir hata durumunda üniversite öğrenci işleriyle irtibat kurarak gerekli düzeltmeleri yapmalıdır.

Ekonomik Bilgiler Teyit Edilecek: Dikkatli Olun!

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettikleri ekonomik, sosyal ve başarı durumlarına ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi kamu kurumları aracılığıyla doğrulanacak. Yasal mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilecekken, yanlış beyan edenlerin başvurularının geçersiz olacağı unutulmamalıdır. Özel durumları olan öğrenciler için ise ek belgeler sunulmasına gerek bulunmamakta; bu durumlar, başvuru ekranında kontrol edilecektir.