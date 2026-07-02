Son zamanlarda altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Van’daki kuyumcular satışların eskiye nazaran düştüğünü söylüyor.

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte Van'da düğün sezonu açılırken, geçmiş yıllarda düğün alışverişlerinin kuyumculara önemli bir hareketlilik kazandırdığı biliniyor. Ancak bu yıl, gram fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen yüksek fiyatlar nedeniyle birçok vatandaş altın alışverişini sınırlandırırken, bazı aileler ise daha düşük gramajlı altın alımına yöneliyor.

Vanlı kuyumcu esnafı Harun Er, geçmiş yıllara göre satışlarda ciddi bir düşüş yaşandığını belirterek, vatandaşın alım gücünün bunda etkili olduğunu söyledi.

“ÜRÜNLERİN YERİNİ AYNI MALİYETLE DOLDURMAKTA ZORLANIYORUZ”

Eskiden vitrinlerdeki ürünleri kısa sürede sattıklarını ifade eden Er, “Şemdinli'deki işletmemizde 3-4 ayda bir vitrini tamamen boşaltıp yeniden dolduruyorduk. Şimdi ise Van’daki satışlarımız o seviyelerde değil. Hatta sattığımız ürünlerin yerini aynı maliyetle doldurmakta zorlanıyoruz.” dedi.

“YÜKSEK AYAR ALTIN ALINMIYOR”

Geçmişte ağırlıklı olarak 22 ayar altın sattıklarını dile getiren Kuyumcu Er, bugün ise 14 ayar altına dahi talebin azaldığını ifade ederek, “Eskiden satışlar daha iyiydi. Bu yıl ise piyasa gerçekten çok durgun. Vatandaş ihtiyaç dışında altın alamıyor.” diye konuştu.

“YATIRIMCI TEDİRGİN”

Kuyumcu Er, konuşmasının devamında, “Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıyı da kararsız bırakıyor. Artık ekranlardaki fiyatlara güvenmekte zorlanıyoruz. İnsanlar yüksek fiyattan altın alıyor, kısa süre sonra fiyat düşünce zarar edebiliyor. Bu da yatırımcıyı tedirgin ediyor.” ifadelerini kullandı.

“EN AZ DEĞER KAYBEDEN ÜRÜN GRAM ALTIN”

Yatırım amacıyla altın alacaklara 24 ayar işçiliksiz gram altını öneren Er, sözlerini şu ifadelerle tamamladı, “İşçilik olmadığı için en az değer kaybeden ürün gram altın. Diğer takı gruplarında işçilik maliyeti bulunduğundan alım satımda daha fazla kayıp yaşanabiliyor. Elbette altının düşmesini isteriz. Vatandaşlar rahatlıkla alışverişini yapabilsin, düğünlerini tamamlayabilsin. Bu bizi mutlu eder.”