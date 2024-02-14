Uzun yıllar farklı isimlerle farklı kanallarda izleyiciyle buluşan ve Türkiye'nin en çok konuşulan dizisi olan Kurtlar Vadisi, yeni bir isimle ile dijital platformda yayımlanacak.

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeni bir isimle dijital platformda yayımlanacağı duyuruldu.

Yeni ismi 'Kurtlar Vadisi Kaos' olarak duyurulan dizi, dijital platformlarda izleyicinin beğenisine sunulacak.

Dizinin ana karakteri 'Polat Alemdar'ı canlandıran başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un dijital platformda yer alacağının müjdesini verdi.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun devamı niteliğinde olan dizinin Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanacağı iddia edildi.

Onlarca unutulmaz karakteriyle efsaneleşen dizinin başrolünde Necati Şaşmaz yine 'Polat Alemdar' karakteriyle yer alacak.

Dizinin başlama tarihi henüz belirlenmedi.

Oyuncu kadrosu şimdilik açıklanmayan Kurtlar Vadisi Kaos'ta Necati Şaşmaz'ın yanı sıra, Erhan Ufak, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer aldığı iddiası ileri sürüldü.