WanHaber'in Kürtçe Sözlük uygulaması yayına girdi. Türkçesi Savaş olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Savaş Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Savaş kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Savaş ne demek?

Türkçe'si Savaş olan kelime Kürtçe'de Şer anlamına geliyor.

Türkçesi Savaş olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde "Şer" kelimesiyle karşılaşıyoruz.

Savaş ile ilgili Türkçe ve Kürtçe cümleler

Savaşmaktan yoruldum artık. = Ez ji şer westiyam.

Bu gidişle savaş kaçınılmaz olacak. = Bi vê rêjeyê wê şer neçar bimîne.

Bazı savaşların kazananı olmaz. = Di hin şeran da serketinek tune ye.