Kürt aydın Süleyman Yaşar, Kürt edebiyatının önemli eserlerini Latince yayımlayarak kültürel mirasın korunmasına ve yaygınlaşmasına büyük katkı sağlamış bir isimdi.

Ağrı doğumlu olan Süleyman Yaşar, öğretmenlik mesleğinde bulunmuş ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında TÖB-DER Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Darbe sürecinde tutuklanarak hapse atılan Yaşar, cezaevinden tahliye edildikten sonra Fırat Yayınevi'ni kurarak Kürt basın ve yayın hayatına önemli katkılarda bulundu.

Kürt edebiyatının önemli eserleri olan Nûbihara Xanî, Mewlûda Bateyî, Mewlûda Xasî ve Dîwana Cizîrî gibi yapıtları Latince yayımlayarak kültürel mirasın korunmasına ve yaygınlaşmasına büyük emek veren Süleyman Yaşar, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Yaşar'ın ölüm haberini, yakın arkadaşı ve şair Remzi Çakın sosyal medya üzerinden duyurdu.

Süleyman Yaşar'ın cenazesi ailesi ve yakınlarının katılımıyla İstanbul'da defnedildi. Kürt edebiyatına ve kültürüne yaptığı önemli katkılar nedeniyle Yaşar, sevenlerinin ve Kürt aydınlarının büyük saygısını kazanmıştı.