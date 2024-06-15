Kurban eti nasıl pay edilir Diyanet'e göre üçe bölünüp, bir bölümü kurban kesemeyen yoksullara dağıtılır. Diğer bir bölümü ise akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılırken, kalan kısmı da evde yenmesi tavsiye edilir. Hanefî mezhebine göre ise kurban etinin tamamı evde kalabilir. Ancak durumu iyi olan Müslümanlar, ihtiyaç sahiplerini unutmamalı ve kurban etlerinin çoğunu dağıtmalıdır.

Kurban eti kimlere verilmez İslami açıdan önce yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere verilir. Kurbanlık hayvanın derisi veya kemikleri kişiye gelir kazandıracaksa bu durum caiz değildir. Ancak kurban eti ve diğer kısımları hayır kurumlarına ve ihtiyaç sahiplerine verilebilir. Kurban eti, cinsiyet, ırk, din, dil gözetmeksizin tüm insanlara pay edilebilir.

Kur’an'da da belirtildiği gibi, "Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah’ın dininin şeâirinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte şükredesiniz diye böylece onları sizin emrinize verdik" sözleriyle kurban etinin paylaşılması ve hayır amacıyla kullanılması teşvik edilir.