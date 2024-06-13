Bayram tatilinin başlayacağı hafta sonunda Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşeceği haberleri gündemi sallıyor. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? İşte bayram haftası hava durumu hakkında detaylar!

Sıcaklar Geriliyor

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar, bayram haftasında bir mola verecek gibi görünüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonuna kadar devam edecek. Ancak cumartesi ve pazar günleri Karadeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar 4 ila 6 derece azalacak. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerine yaklaşacak" dedi.

Yağışlar Geliyor

Çelik, hava durumu değerlendirmesinde şu bilgileri verdi: "Cuma günü Marmara ve Batı Karadeniz'de, cumartesi günü ise Marmara'nın doğusu ve genel olarak Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışlar bekleniyor. Pazar gününden itibaren ise Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklarla yağışlar görülebilir."

Bulutlu ve Serin

Batı ve güney bölgelerde genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ancak kuzey ve doğu bölgelerde aralıklarla yağışlar görülecek. Çelik, "Hafta sonunda ve önümüzdeki hafta boyunca kuzey ve doğu bölgelerde yağışlar olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek, yer yer normallerin biraz üzerinde olabilir. Ancak şiddetli yağışlar beklenmiyor" diye ekledi.

Sıcaklıkta Azalma

Özellikle Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. Çelik'e göre, Ankara'da 5-6 derecelik bir düşüş yaşanacakken, İstanbul'da 27-28 derecelerden 35-36 derecelere gerileme görülecek. Bu durum, bayram tatilini geçirenler için serin bir hava vaat ediyor.