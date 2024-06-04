Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi.

Ekonomi başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı toplantıda gündemde, bir de bayram tatili vardı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığını duyurdu.

Bayram tatili 9 gün oldu

16-17-18-19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsayan bayram tatili, 20-21 Haziran (perşembe-cuma) ve hafta sonlarının da dahil edilmesiyle toplamda 9 gün oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki iki günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle dokuz günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz.

Milyonlarca kişi tatile çıkacak

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor.