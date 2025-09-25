Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu heyecanı yaşanacak. Kupada 3. Tur kuraları Cuma günü (yarın) saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da gerçekleştirilecek.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekiminde Van Spor’un da rakibi belirlenecek.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kupa yarışına bu turda dahil olacak.

2025 – 2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda; Süper Lig’den katılan 7 takım, Trendyol 1. Lig’den katılan 10 takım ve 2. Eleme turunu geçen 39 takım mücadele edecek.

2025 – 2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turuna Süper Lig’den Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Hesap.Com Antalyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Tümosan Konyaspor ve Zecorner Kayserispor dahil olacak.

Trendyol 1. Lig’den ise temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Esenler Erokspor, Sakaryaspor A.Ş., Serik Spor Futbol A.Ş. ve Sms Grup Sarıyerspor kupaya 3. turdan dahil olacak diğer rakipler.

Ayrıca bu turda 2. Eleme Turu’nda tur atlayan 39 takım da yer alacak.

Kupada 3. eleme turu maçları 2 – 3 ve 4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak.