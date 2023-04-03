Türkiye'nin yarım asırlık hayali gerçek oldu.

Yerli ve milli araç Togg artık hayal değil.

Togg artık teslimata başladı...

Ön sipariş süreci tamamlanan Togg’un hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi.

177 binden fazla başvurunun yapıldığı çekilişle 20 bin kişi teslimat için hak kazandı.

Bu kapsamda ilk siparişi, hayalin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan vermişti.

Biri Anadolu diğeri Gemlik model iki araç bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirildi.

Cumhurbaşkanı ilk Togg'u teslim aldı

Türkiye'nin en büyük hayallerinden biri olan yerli üretim araçların ilk ikisi Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'a törenle teslim edildi.

Külliye bahçesine çekilen araçlardan Gemlik olan Erdoğan'ın makam aracı olarak kullanılacak. Aracın plaka bölümüne Cumurbaşkanlığı forsu yerleştirildi.

Plakada EE ayrıntısı

Anadolu modeli ise şahsi aracı olacak.. Emine Erdoğan adına tescillenen kırmızı renkteki aracın plakasındaki EE ibaresi ise dikkat çekti.

Araçları teslim alan Cumhurbaşkanı kısa bir konuşma yaptı.

"Togg'u bugünden itibaren yollarda görmeye başlıyoruz"

"Tekerine taş değmesin" diyen Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı ilk meyvelerinden olan Togg'un ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Togg'u bugünden itibaren yollarda görmeye başlıyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum.

2019 yılında ilk siparişi biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz.

Bu projeye iftira derecesine varan ithamlarda bulunuldu. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı.

Tüm testleri alnının akıyla vermiş. Elektrikli araç testinden tek seferde geçmiş bir otomobildir.

Bu vesileyle tüm babayiğitleri ve projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyorum."

Ensonhaber