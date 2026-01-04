Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin, Venezuela'ya yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Diaz-Canel, “Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor” ifadelerini kullandı.

Barışçıl bir bölgenin vahşi saldırılara uğradığını belirten Diaz-Canel, ABD'nin, ‘Venezuela halkına ve Amerika kıtasına karşı devlet terörü uyguladığını' kaydetti. Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD'li yetkililerinden Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılmasını talep etti.