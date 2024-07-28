2024 yılı için kuaförler ve berberlerin hangi günler kapalı olacağı merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi ile berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulaması başladı. Peki, kuaförler ne zaman kapalı olacak ve berberler pazar günü neden kapalı? İşte detaylar...

Kuaförler ve Berberler Hangi Gün Kapalı? Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Daha önce bazı bölgelerde bu iş yerleri haftanın 7 günü açıkken, yeni uygulama ile bu durum değişti. Bu doğrultuda, berberler ve kuaförler artık haftanın bir günü zorunlu olarak kapalı kalacak.

Ankara’da Kuaförler Pazar Günleri Kapalı: Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeleri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Köksal Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara’daki kuaför ve güzellik salonlarının pazar günleri kapalı olacağını duyurdu. Özcan, Ticaret Bakanlığı'nın kararı ile pazar günleri AVM’lerdeki kuaförler, düğün salonları kuaförleri, pasajlar, hanlar ve perukçuların kapalı olacağını belirtti. Ancak, bu kararın kesinleşmesi için yasal süreci başlattıklarını da ekledi.

Türkiye Genelinde Durum: Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması kararı 18 Ağustos 2022 tarihinde alındı. Hangi günlerin kapalı olacağına ilişkin karar il valiliklerine bırakıldı. Bu nedenle, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde berber ve kuaförlerin hangi günler kapalı olacağı valilikler tarafından belirlenecek.

Uygulama ve Yaptırımlar: 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren bu uygulama ile berber, kuaför ve güzellik salonlarının valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmaması halinde Bakanlık tarafından idari yaptırım uygulanacak. Her ilin sektörel yapısı, işletme profili ve tüketici tercihleri göz önünde bulundurularak valilikler, kapalı olacak günü belirledi.

Sonuç: 2024 yılında kuaförler ve berberler haftanın bir günü kapalı olacak. Pazar günü kapalı olma durumu bazı illerde uygulanırken, diğer illerde farklı günler seçilebilecek. Bu uygulama ile iş yerlerinin haftanın bir günü dinlenme imkanı sağlanacak ve sektörde düzen sağlanacak.